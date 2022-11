Performance ambientali e qualità della vita, Livorno scala posizioni

Livorno sale di 23 posizioni, posizionandosi al 42° posto, nella classifica di Legambiente e sale al 45° nella classifica di Italia Oggi-La Sapienza dal 69° del 2020. Salvetti: "Frutto di un lavoro serio e moderno di tre anni"

Livorno sale di 23 posizioni, posizionandosi al 42° posto nella classifica delle performance ambientali dei Comuni di Ecosistema Urbano 2022 di Legambiente (in allegato) ed è la quarta in Toscana. “La nostra città – afferma il sindaco Salvetti nel commentare la classifica – sta progredendo in tutti gli indicatori. È il frutto del lavoro di tre anni che ha guardato alle tematiche ambientali e di vivibilità in maniera seria e moderna”. Sono 18 i parametri che, si legge, determinano la classifica e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale (non troppo utopica visto che esiste almeno un capoluogo che raggiunge il massimo dei punti assegnabili per ognuno degli indici considerati). Sul podio nazionale, nell’ordine, Trento Bolzano e Belluno. In coda Alessandria, Palermo e Catania. Buone notizie per Livorno arrivano anche dalla classifica di Italia Oggi-La Sapienza (in allegato) che vede Livorno salire al 45° posto. “Livorno – aggiunge il primo cittadino – continua a salire anche nella classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita passando dal 69° del 2020, al 47° del 2021 fino al 45° del 2022”. Al primo posto ritorna Trento.

