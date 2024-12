Comune, pergamena a 138 nuovi assunti

Salvetti: "Con un numero di concorsi, 27, in cinque anni senza precedenti per una amministrazione pubblica abbiamo svoltato portando il numero di dipendenti a 1.132. Abbiamo intenzione di continuare su questa strada tra professionalità, talento e conoscenza"

“Con un numero di concorsi in cinque anni senza precedenti, 27, per una amministrazione pubblica abbiamo svoltato portando il numero di dipendenti a 1.132. Ringrazio tutti gli uffici che hanno permesso di fare questo scatto. Abbiamo intenzione di continuare su questa strada tra professionalità, talento e conoscenza”. A dirlo il sindaco Salvetti introducendo in Goldonetta, stamattina, la consegna delle pergamene a 138 neo assunti alla presenza del direttore generale Nicola Falleni (“Per bilancio e numero di dipendenti fate parte della più grande azienda cittadina con al suo interno un numero di laureati mai visto prima”), del segretario generale Michele D’Avino, uno dei più giovani segretari generali di citta capoluogo in Italia (“Quella di Livorno è una delle amministrazioni pubbliche più importanti del nord Italia e un riferimento per la Toscana”) e dell’assessora al bilancio Viola Ferroni (“Questa è casa vostra”). Nei giorni scorsi il sindaco aveva ricevuto e omaggiato con una pergamena trenta neo pensionati del Comune.

