Pergamena a 30 nuovi pensionati comunali

Trovate tutti i nomi in fondo all'articolo, ringraziamo tutti i presenti nella foto per la disponibilità

Li riconoscete ? Sono i nuovi pensionati comunali (qui sotto trovate i nomi). “Siete sicuri di andare in pensione?” scherza il sindaco rivolgendosi a loro. Poi Salvetti riprende: “Questo è per me uno degli appuntamenti più suggestivi e emozionanti. Sono sicuro che avete dato il massimo come contributo alla nostra Livorno e sono certo che ognuno di voi continuerà a mettersi a disposizione degli altri come avete fatto fino ad oggi. Ora iniziate un altro capitolo della vostra vita”. L’assessora Ferroni aggiunge: “Ognuno di voi nel suo piccolo ha fatto la storia del Comune. Mi unisco agli auguri del sindaco augurandovi tante nuove esperienze davanti a voi”. Ad ogni pensionato e pensionata è stata consegnata una pergamena.

I nomi: Damiana Maria Antonia Andreacchio, Isabella Arrighi, Paola Balestri, Rossella Caciagli, Paola Carneglia, Alessandra Citro, Michele Danesi, Marco Del Giudice, Stefano Di Paco, Susanna Dutti, Antonio Elia, Catello Esposito, Cinzia Gambogi, Laura Leone, Nicoletta Leoni, Vinicio Lippi, Sonia Livori, Riccardo Luperini, Cristina Luschi, Marco Mazzi, Massimo Merlini, Marco Minuti, Francesco Napolitano, Sergio Paglino, Angelo Petrucciani, Emanuela Salsa, Luana Santini, Massimo Stoppa, Nicoletta Zeme

