Pergamena a quattro valorosi poliziotti in pensione

Il questore Stellino e il prefetto Dionisi, insieme al dirigente Lazzerini, si sono complimentati con il gruppo livornese dell'associazione nazionale della polizia di Stato il cui motto è “Una volta in blu… per sempre in blu!” consegnando pergamene simboliche a Sergio Brunini, Andrea Paci e Alberto Guerrazzi per il contributo dato nella gestione di un incendio alla Scopaia e a Franco Volandri per il contributo dato al salvataggio di un bagnante

“Una volta in blu… per sempre in blu!”. Difficile, se non impossibile, svestire i panni del poliziotto anche dopo essere andati in pensione perché il desiderio di poter continuare ad essere al servizio della collettività è qualcosa che ci appartiene. Esempio tangibile di questo impegno è l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) che raccoglie i molti pensionati della polizia di Stato che hanno deciso di offrire il proprio contributo a vantaggio del prossimo, in un’ottica di collaborazione e di prossimità, oltre che di costante dialogo con le istituzioni. E così venerdì scorso alla Caserma “V. Labate”, il prefetto Giancarlo Dionisi e il questore Giusi Stellino hanno incontrato una rappresentanza dell’Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile diretta da Carmelo Giarratana per ringraziare dell’impegno costantemente profuso a supporto della Protezione civile, oltre che nella gestione eventi critici per la città di Livorno ed in occasione di calamità ed operazioni di soccorso. All’evento ha partecipato anche Lorenzo Lazzerini, dirigente comunale per il settore Demanio e Protezione Civile. L’incontro si è aperto con la consegna da parte del Presidente dell’ANPS di Livorno, Giuseppe Califano, dell’attestato e della tessera di socio onorario dell’Anps al Prefetto che ha manifestato sincero e profondo apprezzamento, esprimendo vicinanza e gratitudine per il prezioso contributo offerto dai volontari. Molti di loro sono ancora in servizio e, nonostante gli impegni lavorativi, insieme agli iscritti Anps, sono sempre pronti ad intervenire nelle più difficili e delicate situazioni. Nell’occasione, infatti, sono state consegnate dal Prefetto, dal Questore e da Lazzarini alcune pergamene simboliche in segno di ringraziamento verso alcuni componenti del gruppo di volontariato. In particolare, il compiacimento del questore è stato rivolto a Sergio Brunini, Andrea Paci e Alberto Guerrazzi per aver fornito un concreto e rilevante contributo nella difficile gestione di un incendio sviluppatosi nel quartiere Scopaia il 27 e 28 febbraio scorso richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del responsabile della Protezione Civile evitando così che la situazione degenerasse ulteriormente. Inoltre, il questore ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al volontario Franco Volandri per aver partecipato insieme all’Assistente Capo Coordinatore Federico Galli al complesso salvataggio di una bagnante, in seria difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il ringraziamento è stato condiviso con i familiari di Volandri che hanno partecipato commossi alla consegna dell’attestato. I saluti finali con tutti i presenti e la foto di gruppo testimoniano lo stretto rapporto che lega i poliziotti ancora in servizio a quelli che, al di là dei raggiunti limiti di età, continuano attraverso l’ANPS a portare avanti concretamente i valori fondanti della polizia. Nel corso del 2024 l’associazione ha contribuito alla formazione di 23 operatori in quanto ente accreditato come centro di formazione per l’abilitazione “BLSD”, consentendo di mettere a disposizione in situazioni di emergenza personale esperto nelle tecniche di soccorso e di uso dei defibrillatori in caso di arresto cardiaco. Il Gruppo ha, inoltre, partecipato a 18 servizi con la Protezione Civile impiegando ben 80 volontari; ha stipulato diverse convenzioni con il Comune di Livorno (settore Protezione Civile) e con la Procura della Repubblica, oltre ad un protocollo d’intesa con la Questura di Livorno. Ed ha avviato una collaborazione con la Fondazione Lem e la Fondazione Goldoni.

