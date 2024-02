Pergamena alla primaria di pneumologia

Salvetti ha consegnato alla dottoressa una pergamena per ricordare l’impegno suo e del reparto, uno dei più coinvolti nella lotta al Covid, estendendo i ringraziamenti a tutto il personale

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto a Palazzo Comunale, giovedì 8 febbraio, Filomena Marrelli primaria del reparto di Pneumologia dell’ospedale. L’incontro, tenutosi nell’ufficio del sindaco, è avvenuto a quattro anni dallo scoppio della pandemia di Covid: il caso del “paziente zero” di Codogno fu infatti identificato il 21 febbraio 2020. Salvetti ha consegnato alla dottoressa una pergamena per ricordare l’impegno suo e del reparto, uno dei più coinvolti nella lotta al Covid, estendendo i ringraziamenti a tutto il personale sottolineandone l’impegno, la grande professionalità, il valore umano e la disponibilità.

Questo il testo della pergamena: “A quattro anni di distanza dall’inizio della prima devastante ondata pandemica in Italia, l’Amministrazione comunale esprime i più sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Filomena Marrelli per il suo prezioso lavoro in prima linea, la dedizione ai pazienti e la costante attenzione al benessere della comunità livornese, esempio e riferimento fondamentale in un periodo di grande difficoltà”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©