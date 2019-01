Pesca una spigola di 6 kg dalla riva

Pescata spigola di circa 6 kg. Spiega il padre Gerardo (che ha inviato la foto) che quella per la pesca è per il figlio, Lorenzo, 24 anni a maggio, una passione infinita. Basti pensare che il 3 gennaio dopo cena prima di mezzanotte, giorno della cattura a riva davanti ad Antignano con l’esca viva, le temperature erano sotto lo zero. Questo pesce per lui rappresenta una grande soddisfazione. Lo cercava da tempo. Era il pesce tanto desiderato.

La famiglia ha deciso di fare una sorpresa a Lorenzo inviandoci la foto per poi dirgli di andare su Quilivorno.it a leggere una notizia che sarebbe potuta essere di suo interesse. Una passione così grande quella del ragazzo che lo ha portato a trascorrere il weekend a pescare con un amico all’isola d’Elba, a Portoferraio, per poi rientrare domenica a Livorno e tornare al lavoro lunedì. Lorenzo al momento è impegnato in uno stage di formazione in un’azienda di Livorno.