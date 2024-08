Pescata dal kayak una leccia di circa 20 kg

Protagonista di questa cattura "non comune", avvenuta il 9 agosto mattina davanti a Calambrone, A. Valerio Russo

Pescata una leccia di circa 20 kg all’altezza di Calambrone. A fare questa cattura non comune è stato A. Valerio il 9 agosto mattina. Valerio pesca per hobby fin da quando è bambino e da tre anni è un appassionato di pesca con il kayak. “Si tratta di una leccia amia – spiega – l’ho pescata a traina dal kayak, cosa che ha reso il combattimento ancor più adrenalinico ed impegnativo. Porto con me quattro canne: due, più leggere, le utilizzo per pescare l’esca. Mentre le altre due per pescare questi predatori”.

