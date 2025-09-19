Pescata una leccia di circa 30 kg
Foto autorizzate alla pubblicazione dal padre di Marco, che ringraziamo per la disponibilità
Pescata da Marco, insieme allo zio Francesco e all’amico Michele, una leccia di circa 30 kg. “Sono tutti e tre appassionati di pesca – spiega Giuseppe – mio figlio ha scoperto questa passione proprio con Francesco e Michele. La cattura è avvenuta ieri pomeriggio verso le 17.00 davanti alla Terrazza Mascagni in barca con la canna da traina”.
