Pescata una leccia di circa 30 kg

Foto autorizzate alla pubblicazione dal padre di Marco, che ringraziamo per la disponibilità

Pescata da Marco, insieme allo zio Francesco e all’amico Michele, una leccia di circa 30 kg. “Sono tutti e tre appassionati di pesca – spiega Giuseppe – mio figlio ha scoperto questa passione proprio con Francesco e Michele. La cattura è avvenuta ieri pomeriggio verso le 17.00 davanti alla Terrazza Mascagni in barca con la canna da traina”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©