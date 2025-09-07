Pesce blu al moletto di Quercianella: “Ganzissimo”

Immagine tratta dal video pubblicato da Livornogramm, che ringraziamo

Incuriositi e anche un po' per rispondere alle domande sui social degli utenti, abbiamo chiesto al biologo Raimondi: "Non è comune sotto costa. Potrebbe essere un giovanile di Aguglia Imperiale Tetrapturus belone, pesce endemico del Mediterrano"

Incuriosisce l’avvistamento di un pesce blu oggi pomeriggio al moletto di Quercianella. Il video lo ha pubblicato Livornogramm e noi, altrettanto incuriositi e anche un po’ per rispondere alle domande sui social degli utenti, abbiamo chiesto ancora una volta al biologo dell’acquario Giovanni Raimondi che dopo l’esclamazione iniziale “ganzissimo” entra nello specifico: “Potrebbe essere un giovanile di Aguglia Imperiale Tetrapturus belone, pesce endemico del Mediterrano – spiega l’esperto che ringraziamo per la consueta disponibilità – Il corpo sembra proprio il suo; il muso finisce tronco a meno che non abbia avuto uno scontro con qualcosa e si sia rotto oppure che lo spadino si formi in un secondo tempo.. In realtà si sa pochissimo sul ciclo vitale di questo bellissimo animale. Il pesce non è a rischio estinzione però sotto costa e sicuramente meno comune”.

