Petardo esplode sotto l’auto e la rovina

"L'esplosione avrebbe potuto colpire dei passanti o, peggio, innescare un incendio". La famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, racconta la brutta sorpresa in via San Carlo al rientro dalla cena di fine anno

“I danni riscontrati sono ingenti” spiega la figlia. La parte anteriore sinistra è quella colpita. Deformata e ammaccata la lamiera dello sportello; gravemente compromesso il passaruota; saltata la carrozzeria dello specchietto, probabilmente in seguito alla forza d’urto; danneggiato il fascione in plastica. “Tutto ciò suggerisce l’esplosione di un petardo di grossa potenza o addirittura di un piccolo ordigno posizionato nei pressi della ruota”. Oltre al danno economico resta la preoccupazione per la pericolosità del gesto. “L’esplosione avrebbe potuto colpire dei passanti o, peggio, innescare un incendio se avesse raggiunto il motore”. La macchina era parcheggiata in via San Carlo.

