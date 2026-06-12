Piazza Garibaldi, nuove regole per la sosta nel quartiere

Tutti i posti tolti da piazza Garibaldi per la pedonalizzazione vengono compensati nelle aree limitrofe e ad una distanza veramente contenuta

La Giunta comunale (deliberazione 460/2026) ha approvato alcuni indirizzi relativi alla disciplina della sosta in zona Garibaldi – piazza della Repubblica, che nei prossimi giorni diventeranno operativi con apposita ordinanza dell’ufficio Mobilità. È innanzitutto istituita l’area pedonale in piazza Garibaldi, allo scopo di renderla un luogo più vivibile e frequentato, che favorisca la buona socialità e la vitalità commerciale, producendo modalità spontanee e collettive di controllo e di cura. Tutti i posti tolti da piazza Garibaldi per la pedonalizzazione vengono compensati nelle aree limitrofe e ad una distanza veramente contenuta. I provvedimenti riguardanti le aree circostanti riescono, infatti, a salvaguardare le esigenze di sosta dei residenti in un quartiere ad alta densità abitativa, in particolare quelle dei residenti nella zona regolamentata “S”, raggiungendo un equilibrio tra l’esigenza di garantire accessibilità e attrattività alle attività economiche presenti e il diritto degli abitanti ad accedere facilmente alle proprie abitazioni e ad usufruire, nella propria zona di residenza, di condizioni di sosta differenziate ed agevolate rispetto al resto degli interessati. È approvata l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento nel tratto di via Garibaldi compreso tra il civico 42 e l’intersezione con via Francesco Carlo Pellegrini, e nell’area di parcheggio adiacente allo spartitraffico lato nord di piazza della Repubblica. Questi spazi diventano “zona a sosta controllata”, riservati esclusivamente ai titolari di contrassegno lettera “S”. Negli orari in cui è in vigore la zsc, quindi, i non residenti non vi potranno parcheggiare, nemmeno a pagamento.

È stata poi approvata la trasformazione in parcheggi “promiscui” degli stalli blu presenti su alcuni tratti stradali. Questi spazi sosta, che fino ad adesso sono stati solo a pagamento, potranno essere utilizzati, gratuitamente, anche dai residenti. In particolare:

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via de Larderel e via della Pina d’Oro è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la zona a sosta controllata “S”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via del Voltone e via de Larderel è consentita in modalità gratuita ai titolari di abilitazioni per la zsc lettera “S” e ai titolari di abilitazioni per la zona a traffico limitato lettera “M”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via della Posta e via delle Galere è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la ztl “B”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di via Cosimo Del Fante compreso tra via Giovannetti e scali Saffi è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la ztl “C”. Potranno sostare gratuitamente su questi parcheggi promiscui anche i titolari di permessi relativi alle categorie professionali e sociali indicate nel “Disciplinare della circolazione nel centro abitato”, secondo le modalità da esso previste per ciascuna categoria.

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