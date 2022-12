Piazza Grande, ecco l’albero di Natale. Si accendono le luminarie

L'abete in piazza Grande durante le operazioni di installazione il 2 dicembre

L'albero in piazza Grande, a cura di un gruppo di imprenditori "capitanato" da Abate, non sarà il solo: Fondazione Lem al lavoro per posizionarne uno a Collinaia, davanti al Cisternone (in collaborazione con Asa) e in piazza della Repubblica (in collaborazione con il Christmas Village)

E’ arrivato il 2 dicembre l’albero di Natale in piazza Grande. Alto circa 11 metri una volta ultima l’installazione verranno accese le luci. Giuseppe Abate, il titolare dell’omonima ditta e capofila del gruppo di imprenditori coinvolti nell’iniziativa: “E’ un regalo alla città che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Ricordo che si tratta di un abete di vivaio, nella fattispecie Normandiano”. Il standard”> gruppo di imprenditori è formato da: Abate, Di Gabbia, Lumar, Bettarini Gru, Spagnolo Autotrasporti e Barbini Vivai e Piante di Grosseto. L’albero in piazza Grande non sarà il solo in città: con la supervisione del vice presidente Adriano Tramonti la Fondazione LEM, che ha già provveduto a installare le luminarie e che dal 3 dicembre dovrebbero entrare in funzione, è al lavoro in queste ore per posizionare un albero di Natale di vivaio anche a Collinaia, davanti al Cisternone (in collaborazione con Asa) e in piazza della Repubblica (in collaborazione con il Christmas Village).

Condividi: