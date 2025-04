“Piazza libera, oggi è un giorno speciale”

Il presidente Guercio: "Un grazie di cuore alla Rotelli Metalli per la professionalità, la precisione e la velocità con cui ha reso possibile questo passo avanti"

“Oggi è un giorno speciale” scrivono i commercianti del Mercato Buontalenti sulla pagina Fb. “La nostra “piazza” è finalmente sgombra, libera dai rottami dei vecchi banchi che per tanto tempo hanno fatto parte del nostro quotidiano”. Il presidente del Consorzio Buontalenti Giovanni Guercio e il consiglio ringraziano la ditta Rotelli Metalli. “Un grazie di cuore per la professionalità, la precisione e la velocità con cui ha reso possibile questo passo avanti. Speriamo che il ritorno nel nuovo mercato sia veloce e fluido proprio come lo è stata la demolizione. Non vediamo l’ora di scrivere insieme il prossimo capitolo”.

