Piazza Roma, i lavori Asa proseguiranno (salvo meteo) fino al 16 giugno

Foto tratta dalla pagina Fb Asa spa

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, in accordo col Comune di Livorno, permane fino al termine dei lavori la chiusura della carreggiata

I lavori in piazza Roma proseguiranno, salvo condizioni meteo avverse, fino al 16 giugno. Dopo la sostituzione del tratto di condotta, la ditta specializzata incaricata da Asa si occuperà del ripristino totale e definitivo del manto stradale danneggiato dal guasto improvviso del 30 maggio. Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, in accordo col Comune di Livorno, permane fino al termine dei lavori la chiusura della carreggiata in corrispondenza di piazza Roma nel tratto compreso tra via Roma e viale Mameli.

Il comunicato di Asa del 1 giugno

Asa, sia nel rispetto del proprio piano di sostituzione delle tubazioni idriche e sia del piano di asfaltature programmate dal Comune di Livorno, in cui rientrava anche via Roma, ha eseguito preventivamente la completa sostituzione della tubazione idrica e degli allacci pubblici dall’angolo con via Cecconi fino all’inizio di piazza Roma. Come si legge in un comunicato dell’azienda del 1 giugno, il tratto di condotta di piazza Roma, dal semaforo verso nord dove si è presentato l’inconveniente, risultava già sostituito circa 10-15 anni fa per cui non era, per quanto tecnicamente stimabile, necessaria la sostituzione preventiva. Purtroppo, a causa di una inesatta mappatura dei precedenti interventi o allo spostamento nel tempo del terreno anche a seguito di lavorazioni su altri servizi, durante l’asfaltatura le vibrazioni dei macchinari hanno causato il guasto improvviso, immediatamente sezionato da Asa. Il servizio idrico è sempre stato garantito alla cittadinanza, grazie alle valvole installate nel corso del rinnovamento della tubazione.

L’intervento di Asa ha previsto la sostituzione delle barre difettose ed è stato verificato con la telecamera interna se ci fossero altri problemi che non sono emersi. Di conseguenza la tubazione è stata rimessa in servizio nella serata del 31 maggio e sta funzionando regolarmente. Oggi, primo giugno, è stato gettato il riempimento cementizio nello scavo e per ‪lunedì prossimo‬ è previsto il completamento del ripristino bituminoso sul tratto interessato. In funzione del risultato delle verifiche in corso, i tecnici del Comune provvederanno nei minimi tempi tecnici necessari alla riapertura provvisoria delle corsie e programmeranno il ripristino definitivo. Asa si scusa per l’inconveniente e per i disagi creati alla viabilità.

Condividi: