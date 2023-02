Piazza S. Jacopo in Acquaviva, Aci propone una rotatoria “naturale”

Nella foto inviata da Aci nel comunicato l'idea di viabilità con la rotatoria "naturale" di piazza S. Jacopo in Acquaviva

Al posto del nuovo divieto di svolta a sinistra in viale Italia, l'ente di via Verdi propone di sfruttare la piazza come rotatoria "naturale" allargando la carreggiata interna di alcuni metri

Dopo l’istituzione del divieto di svolta a sinistra per chi proviene da piazza S. Jacopo in Acquaviva, Aci Livorno propone una soluzione: una rotatoria “naturale” che giri intorno alla piazza allargando la carreggiata interna di alcuni metri. “In questo modo l’amministrazione – scrive in una nota l’ente di via Verdi – che si profila ad indirizzo “green”e che promuove l’utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici, scelta condivisa comunque anche da Aci Livorno, porta a percorrere chilometri in più di viabilità urbana con conseguente aumento di immissioni di Co2. Le amministrazioni passate hanno realizzato rotatorie in ogni dove, grandi, medie, piccole. E allora come non accorgersi che all’altezza della Baracchina Bianca esiste già una rotatoria naturale?”. “Basterebbe infatti – prosegue il comunicato – modificare la piazza allargando la carreggiata interna di alcuni metri, incanalando il flusso del traffico proveniente da sud in via S. Jacopo in Acquaviva per poi farlo girare a sinistra e farlo immettere sul Viale Italia. Ovviamente anche il traffico proveniente da S. Jacopo in Acquaviva dovrebbe svoltare a destra per raggiungere viale Italia, come già accennato sopra, modificando la piazza senza stravolgerla, mentre il traffico proveniente da nord con direzione sud potrebbe proseguire diritto sul viale Italia con una carreggiata lievemente modificata per dare la giusta sensazione all’automobilista di immettersi in una rotatoria. Per Aci Livorno questa è una soluzione percorribile con costi di realizzazione decisamente contenuti e con un impatto ambientale praticamente invariato”.

