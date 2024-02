Piccinetti eletta presidente di Confcooperative Livorno

Genni Piccinetti (Il Giglio società cooperativa) è stata eletta presidente di Confcooperative Livorno

Genni Piccinetti (Il Giglio società cooperativa) è stata eletta presidente di Confcooperative Livorno, ad affiancarla nel consiglio provinciale saranno Andrea Bartoli (cooperativa Granceola Livorno e vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana), Paolo Burgalassi (cooperativa Acli Labor Rosignano Marittimo), Laura Garofoli (coop Fast Livorno), Francesco Galluzzi (ColleCoop cooperativa sociale Collesalvetti), Damiana Bruno (Il Sestante cooperativa sociale Livorno) e Daniele Vitiello (Coop Acli Pesca Isola d’Elba). “Ringrazio per la fiducia e mi metto da subito a disposizione per raccogliere la nuova sfida con l’impegno necessario” ha commentato Piccinetti. La riunione, ospitata presso la sede della cooperativa il Giglio a Rosignano Marittimo con la presenza del presidente di ConfCooperative Toscana Sud Mario Marchi, è stata l’occasione per discutere delle questioni del territorio che coinvolgono settori come la pesca, i servizi e il sociale e di come il mondo cooperativo risponde ai cambiamenti della società. Ricambio generazionale, transizione digitale, economia green e start-up innovative sono opportunità da cogliere promuovendo i principi della sostenibilità sociale, della valorizzazione del tessuto economico e ambientale dei territori, della risposta ai bisogni delle comunità. A Livorno e provincia sono 23 le cooperative aderenti all’associazione che fornisce servizi come assistenza tecnica, sostegno per la partecipazione a bandi, promozione della cooperazione, intercettazione di neolaureati e formazione. Il percorso delle sedute territoriali di Confcooperative porterà il 6 marzo all’assemblea interprovinciale con la votazione per il rinnovo delle cariche di Confcooperative Toscana Sud, l’associazione che raccoglie le cooperative di Siena, Grosseto, Pisa e Livorno, ed il 10 aprile all’assemblea regionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©