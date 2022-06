Piccolo di gabbiano rischia di essere investito: salvato dai volontari Oipa

La mattina di lunedì 20 giugno durante il quotidiano lavoro di controllo del territorio, i volontari di OIPA Italia Odv sezione di Livorno, hanno trovato e messo in sicurezza un pullo (gergo scientifico per indicare un cucciolo di questa specie) di gabbiano.

Il piccolo trovato in via Paoli girovagava per strada senza riuscire a volare ed ha più volte rischiato di essere investito. I volontari lo hanno poi consegnato al Cruma di Livorno. Ricordiamo a tutti i cittadini che per segnalazioni o informazioni potete contattare il nostro delegato al numero 389-8187384

