Piccolo scoppio in un fondo in via dei Lanzi
A fuoco suppellettili di vario tipo tra cui borse e vestiario. Nessun ferito per fortuna. Sul posto in via precauzionale si era portata la Svs
Piccolo scoppio registrato in via dei Lanzi all’interno di un fondo, verosimilmente occupato, intorno alle 17 di giovedì 7 agosto. Non ci sono feriti. Lo scoppio, secondo un primo sopralluogo dei vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto insieme ai carabinieri, potrebbe essere stato causato da una fonte di calore venuta a contatto con una bomboletta di gas o di liquido infiammabile. All’interno sono andati a fuoco suppellettili di vario tipo tra cui borse e vestiario. Sul posto in via precauzionale si era portata la Svs.
