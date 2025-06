Pielle, Burgalassi nuovo presidente. “E ora a lavoro per i nostri colori”

Manolo Burgalassi in occasione della vittoria della SuperCoppa (FOTO NOVI)

Parla il nuovo presidente della Pielle, Manolo Burgalassi. "Nuovo Cda a tre con la mia figura individuata per fare il presidente affiancato da Matteo Rossi di Toscana Legno e da un uomo di fiducia di Sillabe Srl. C'è da correre ma siamo ampiamente in tempo. Ai tifosi dico di star sereni: abbiamo tutte le carte in regola per far bene. La squadra si iscriverà al campionato". Farneti fuori dal Cda ma ancora tra i soci senza, però, ruoli operativi. Cosa che avranno invece Grillo e Romei

di Giacomo Niccolini

Riunione fiume ieri in casa Pielle. Una settimana dopo il primo faccia a faccia tra soci ecco che la società della “Triglia a canestro” ridisegna un nuovo volto. La notizia più importante è che Manolo Burgalassi, faccia e nome illustre della storia biancoblu, sarà il nuovo presidente della società.

“Abbiamo dato vita al nuovo Cda – spiega Burgalassi al telefono con QuiLivorno.it – sarà un Cda a tre teste con la mia figura scelta come presidente che potesse dare una guida più di carattere sportivo che sarà affiancata da Matteo Rossi (Toscana Legno, ndr) e Sillabe Srl che sarà rappresentata da una figura di riferimento. Adesso c’è da recuperare il tempo perduto ma voglio rassicurare tutti i tifosi della Pielle, a parte Roma che si sta muovendo in maniera significativa sul mercato, siamo ancora in tempo senza ansie. Ci sono delle scadenze da rispettare entro il 30 giugno di alcuni contratti dei giocatori e anche dell’iscrizione al campionato che, lo voglio dire con forza e chiarezza, si farà senza problemi. Questo per fugare qualsiasi tipo di nuvola nera che era passata in questi giorni specialmente nei commenti da bar e sui social. La Pielle si iscriverà senza problemi al prossimo campionato. Dico ai tifosi di stare sereni e di avere fiducia. Adesso ripartiamo alla grande. Testa bassa verso i nostri obiettivi”.

E nel “testa bassa e pedalare” c’è anche il nuovo assetto dei soci che vede Francesco Farneti rimanere al momento all’interno della società ma senza ruoli operativi. Un passo indietro dell’ex presidente biancoblu. Ruoli operativi che invece avranno Grillo e Romei all’interno della società. “Già nel pomeriggio di oggi , martedì 24 giugno, – continua Burgalassi al telefono con QuiLivorno.it – inizieremo a definire ruoli e cariche per essere operativi al 100%. C’è da chiarire molte questioni tra cui l’allenatore”.

E poi è previsto anche l’ingresso di nuovi soci nel numero, sembra, di cinque figure. “Si, confermo – spiega Burgalassi – Nelle tempistiche giuste, di cui al momento non so con certezza individuare la scadenza e le varie dead line, entreranno nuovi soci che daranno linfa vitale sia da un punto di vista economico che in chiave di entusiasmo. La piazza ne ha bisogno. Ognuno dei nuovi soci, che saranno annunciati con dovizia di particolari in una conferenza stampa, porterà con sé professionalità e un bagaglio di competenze che saranno messe al servizio della Pielle”.

La nuova Pielle è stata ridisegnata ed è “agli ordini dello starter”. Adesso deve solo recuperare un po’ di tempo perduto correndo veloce allo steccato per mettere il muso avanti al fotofinish. Il tempo c’è. L’entusiasmo pure. Adesso c’è solo da far lavorare il nuovo Cda pronto a regalare nuove avventure ai tifosi piellini.

