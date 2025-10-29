Pielle Livorno-Civitanova nel giorno del compleanno di Ilaria Carella

Sabato 1° novembre, a undici anni dalla scomparsa, la famiglia e gli amici si ritroveranno al Pala Cecioni per ricordarla prima della partita di Serie B femminile tra Pielle Livorno (squadra in cui Ilaria ha giocato) e Civitanova

Sabato 1° novembre, in occasione del compleanno di Ilaria Carella, a undici anni dalla scomparsa, la famiglia e gli amici si ritroveranno per ricordarla in un momento di affetto e memoria. Alle 19:00, al Pala Cecioni, poco prima dell’inizio della partita di Serie B femminile tra le mura della società Pielle, verranno dedicati alcuni minuti al ricordo di Ilaria, grazie alla disponibilità e sensibilità della società ospitante. La partita, il cui fischio d’inizio è previsto per le 19:30, vedrà in campo la squadra di casa con i colori bianco e azzurro, gli stessi che Ilaria ha indossato per una delle tante sue più grandi passioni. Sarà un momento semplice ma intenso, per sentire ancora una volta la sua presenza attraverso ciò che amava di più: il basket e le persone a lei care. La famiglia desidera ringraziare con sincero affetto la società Pielle, le giocatrici, gli allenatori e tutti gli amici che, con la loro presenza e sensibilità, terranno vivo il ricordo di Ilaria in questo momento così significativo.

