Pielle, torna “sangue biancoazzurro”: il 12 gennaio la settima donazione

Per partecipare alla donazione insieme ai gruppi piellini, è richiesta una sola e semplice azione: inviare un messaggio WhatsApp a Paolo (328 958 4709), storico tifoso e consigliere Avis, che curerà la lista dei partecipanti.

La solidarietà biancoazzurra riparte da una data: lunedì 12 gennaio, quando i tifosi della Pielle Livorno torneranno al Centro trasfusionale per il settimo appuntamento di “Sangue Biancoazzurro”, l’iniziativa promossa dalla Curva Sud per sostenere la raccolta sangue cittadina.

data-end=”1149″>La chiamata arriva con largo anticipo per permettere a tutti di organizzarsi. «Siamo al settimo appuntamento e vogliamo essere ancora di più dell’ultima volta», spiegano gli organizzatori, ricordando come l’obiettivo sia portare nuovi donatori e sensibilizzare su un gesto che, ogni anno, contribuisce a salvare migliaia di vite.

Per partecipare alla donazione insieme ai gruppi piellini, è richiesta una sola e semplice azione: inviare un messaggio WhatsApp a Paolo (328 958 4709), storico tifoso e consigliere Avis, che curerà la lista dei partecipanti. «Meglio non chiamare direttamente il Centro trasfusionale: rischieremmo di creare confusione», viene sottolineato.

La donazione inizierà dalle 8 del mattino. Per chi avesse dubbi di carattere medico o necessità di informazioni personali, è possibile rivolgersi al Centro trasfusionale o ad Avis Comunale Livorno, ma senza effettuare prenotazioni: l’unica lista valida sarà quella gestita da Paolo.

A ricordare l’importanza del gesto sono gli stessi promotori: «Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà. In Italia salva la vita di circa 630mila persone all’anno, una al minuto». Un gesto per gli altri, ma anche per sé stessi: chi dona può tenere sotto controllo la propria salute grazie alle analisi previste, oltre ad avere diritto a una giornata di permesso dal lavoro.

L’appello finale è semplice e diretto: “Fatevi avanti, se potete”. Perché a volte basta una mattina e una buona dose di cuore biancoazzurro per fare la differenza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©