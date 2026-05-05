Pielle, tra presente e futuro: biennale per coach Turchetto e nasce “Pielle Young”

Dalla conferma in panchina di coach Turchetto al progetto sul settore giovanile, da Lanza ambasciatore PL passando per nuove collaborazioni e l’idea di una “casa” al PalaCosmelli: il presidente Francesco Farneti traccia la rotta davanti a sponsor e stampa all’Acquario. Una serata per fare il punto e, soprattutto, per guardare avanti

di Giacomo Niccolini

All’Acquario di Livorno la Verodol Cbd Pielle Livorno ha incontrato sponsor e giornalisti per condividere risultati, progetti e novità in vista del finale di stagione e del futuro. Un momento anche carico di emozione, aperto dal ricordo di Enrico Spagnoli, figura molto legata all’ambiente biancoblù: “Come società ci stringiamo alla famiglia – ha detto il presidente Francesco Farneti – e venerdì osserveremo un minuto di silenzio prima della partita”.

Sul campo, i numeri raccontano una stagione da incorniciare: “È stata un’annata incredibile, ricca di soddisfazioni – ha spiegato Farneti – abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, anzi siamo andati oltre. La Coppa Italia è un trofeo storico non solo per noi, ma per tutta Livorno. Adesso entriamo nella fase in cui ogni domanda avrà una risposta, ma vogliamo scoprirla partita dopo partita”.

Rinnovo e ambizione: avanti con Turchetto – La notizia più attesa riguarda la guida tecnica: ufficiale il rinnovo biennale di coach Andrea Turchetto. “Se inizialmente era una scommessa, oggi è un investimento – ha sottolineato Farneti – condividiamo idee e obiettivi, ed è la persona giusta per continuare il nostro percorso di crescita”. Chiaro e diretto lo stesso Turchetto: “L’obiettivo è andare in Serie A, il prima possibile. Il desiderio è forte e ci vogliamo provare subito. Questo gruppo rende il lavoro più facile: i giocatori sono quelli che premono il grilletto e spesso fanno centro. È anche merito loro se oggi sono qui a parlare di rinnovo”.

Lanza ambasciatore: “Pielle è storia e popolo” – Spazio anche alla storia con il conferimento del titolo di ambasciatore della Pielle a Matteo Lanza, simbolo del passato biancoblù: “È un ruolo di ponte tra quello che è stato e quello che sarà – ha detto – La Pielle non è solo una squadra, è il popolo livornese, la capacità di rialzarsi. Dal passato si può costruire il futuro”.

Sinergie e territorio – Tra le novità annunciate, anche una collaborazione con la Pallacanestro Massa Carrara, destinata a diventare società satellite: “Vogliamo allargare i nostri orizzonti – ha spiegato il vicepresidente Matteo Rossi – trovando realtà con i nostri stessi valori per crescere insieme, sportivamente e anche a livello aziendale”.

Nasce “Pielle Young”- Uno dei passaggi più importanti riguarda il settore giovanile: dal prossimo anno partirà “Pielle Young”, progetto dedicato ai più piccoli in collaborazione con Roosters. “Partiremo a partire da settembre dal minibasket – ha detto Farneti – puntando su educazione sportiva e sociale”. Entusiasta il nuovo dirigente Edoardo Tamalio: “Abbiamo sposato subito questo progetto. Vogliamo costruire qualcosa di duraturo, che diventi un punto di riferimento per la città”. Sulla stessa linea Cristiano Forti: “Chiederemo ai ragazzi di portare nello zaino scarpe, maglia e soprattutto il sorriso. Da lì nasce tutto: passione, crescita e appartenenza”.

Il sogno di una casa – Sul fronte infrastrutture, la società ha presentato un progetto per la gestione del PalaCosmelli insieme a RewTeam. “Abbiamo bisogno di una casa – ha spiegato Farneti – per sostenere la crescita della prima squadra e del settore giovanile”. Un progetto ambizioso, come ha illustrato Riccardo Balzano: “Vogliamo riqualificare un impianto storico, renderlo sicuro, efficiente e accessibile a tutti, dai più piccoli fino alla terza età”.

Nuovi ingressi e radiocronache su Radio Bruno – Novità anche nell’organigramma con l’ingresso di Marialuisa Aimone come responsabile marketing: “Sono onorata ed emozionata, darò tutta me stessa per far crescere questo progetto”. Infine, il ritorno della radiocronaca: accordo con Radio Bruno per trasmettere le partite. “Riporteremo entusiasmo anche attraverso la voce – è stato sottolineato dal presidente– per far vivere la Pielle a tutti i tifosi”. La prima radiocronaca già da venerdì 8 maggio per la prima partita dei playoff al PalaMacchia.

Una serata che certifica ambizioni e crescita. Con i playoff alle porte e una città che sogna, la Pielle prova a scrivere un’altra pagina della sua storia. Guardando lontano, senza smettere di crederci.

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