Pino pericolante in Villa Fabbricotti, evacuato e chiuso il parco

Il pino pericolante

Evacuato dai tecnici del Comune, con la collaborazione dei cittadini presenti, il parco e le strutture dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Il grande pino di Aleppo, lato via Pirandello, sarà abbattuto non appena cesseranno le raffiche di vento (presumibilmente mercoledì 26 luglio)

Sarà abbattuto, non appena cesseranno le raffiche di vento e le condizioni meteo si stabilizzeranno (presumibilmente mercoledì 26 luglio), un grande pino di Aleppo all’interno di Villa Fabbricotti che purtroppo la scorsa notte a causa delle forti raffiche di vento si è squarciato al suo interno ed appare diviso in due. A seguito dell’evento, che ha reso pericolante la pianta (che si trova lato via Pirandello), i vigili del fuoco hanno intimato al Comune di chiudere tutto il parco al pubblico fino all’abbattimento della pianta e alla totale messa in sicurezza dell’area circostante.

I tecnici del Comune hanno provveduto, con la collaborazione dei cittadini presenti, ad evacuare il parco e le strutture che vi si trovano e a chiudere gli accessi. Tutti gli eventi, comprese le proiezioni in programma all’Arena Fabbricotti, sono sospesi fino a quando il parco tornerà fruibile.

