Museo della Città, nuova grande mostra dedicata a Pinocchio

Dal 31 ottobre al 10 gennaio un’esposizione dedicata allo scrittore e al suo burattino più famoso per i 200 anni di Collodi

Il Museo della Città si prepara ad accogliere una mostra dedicata a Carlo Lorenzini, universalmente conosciuto come Carlo Collodi, e al suo personaggio più celebre, in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore. L’esposizione dal titolo “Pinocchio. Le avventure visive di un burattino“, curata dalla professoressa Nadia Marchioni, sarà visitabile dal 31 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 negli spazi dei Bottini dell’Olio. La Giunta comunale ha approvato il progetto. La novità è anche nel tema scelto: dopo le grandi firme della pittura, dell’arte contemporanea e della fotografia, il museo apre una nuova finestra sull’universo della letteratura e dell’immaginario popolare. Pinocchio, nato dalla penna di Collodi, rappresenta infatti uno dei personaggi italiani più riconoscibili nel mondo, capace di parlare a generazioni diverse attraverso le avventure di un burattino alla ricerca della propria strada. La mostra ha il patrocinio della fondazione nazionale Carlo Collodi e del comitato nazionale delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Biglietti a 3 euro e ingresso gratuito per diverse categorie

Il biglietto d’ingresso costerà 3 euro. Saranno esentati dal pagamento i minori di 18 anni, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con i rispettivi accompagnatori, le persone con disabilità insieme a un accompagnatore, gli iscritti alle università della Toscana, i giornalisti con tesserino dell’Ordine, gli ultrasessantacinquenni e i soci Unicoop Firenze. Gli orari, salvo successive modifiche, coincideranno con quelli del Museo della Città: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19.

Dai capolavori di Modigliani a Banksy: la stagione delle grandi mostre

La mostra su Collodi si inserisce in un percorso espositivo che, negli ultimi anni, ha portato ai Bottini dell’Olio nomi di primo piano dell’arte italiana e internazionale. Da “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” (dal 7 novembre 2019 al 17 febbraio 2020) a “Banksy. Realismo capitalista” (dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023) passando per “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione” (dal 21 dicembre 2023 al 1° aprile 2024) e “Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri” (nell’ambito di Effetto Venezia 2024, dal 31 luglio al 4 agosto e successivamente al Museo della Città). Con la mostra dedicata a Collodi, il Museo della Città amplia dunque il proprio racconto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©