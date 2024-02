Pista di micro racing, bando in arrivo

Il gestore: "Entro il 13 febbraio consegnerò la chiave dell'impianto al Comune". L'assessora Ferroni: "Gettate le basi per il nuovo bando, verrà predisposto nelle prossime settimane"

“La pista è chiusa da alcuni giorni e entro il 13 febbraio consegnerò la chiave dell’impianto al Comune”. Lo annuncia Valerio Paoletti, che ringraziamo per la disponibilità, il gestore della pista Micro Racing RC Gymnasium in viale Ippolito Nievo. “A gestire la struttura – spiega – eravamo rimasti in pochi e non eravamo più in grado di sostenere il canone. Aspettiamo il nuovo bando”. Bando che, conferma l’assessora al bilancio Viola Ferroni, che ringraziamo per la disponibilità, è in arrivo. “Sono state gettate le basi per il nuovo bando, verrà predisposto nelle prossime settimane e stabilirà i criteri della nuova gestione. Insomma è in arrivo”.

