Più di 700 persone al Pranzo di Natale di Sant’Egidio

Un pranzo grande come il mondo: più di 700 ospiti sono intervenuti al pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio, realizzato grazie all’aiuto di 150 volontari e diverse centinaia di persone tra commercianti, donatori, tutti amici

Un pranzo grande come il mondo: più di 700 ospiti sono intervenuti al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio, realizzato grazie all’aiuto di 150 volontari e diverse centinaia di persone tra commercianti, donatori, tutti amici.

“L’esperienza del pranzo di Natale è cresciuta negli anni”, ricorda Monsignor Giusti, salutando gli ospiti intervenuti al pranzo “si potrebbe dire che sono dei pazzi, pensano di poter mettere alla stessa tavola oltre 600 persone, tutte diverse per provenienze culturali e anche religiose, ma queste persone della Sant’Egidio non sono pazzi, sono pazzi dell’amore di Dio e quindi auguro loro di poter crescere e osare sempre di più”.

“C’è un grande cuore in questa città”, ha espresso il sindaco Luca Salvetti “che in momenti come questo pervade la città e crea un’atmosfera generosa ed accogliente. È stato un anno molto difficile: ci auguravamo solo un anno fa un futuro prossimo di pace e di rispetto per tutti; nel mondo non è andata così, ma qui ci siamo impegnati, abbiamo reso il nostro porto approdo sicuro per tanti; continueremo a farlo perché la solidarietà e la pace sia nel cuore di questa città”.

C’è molto calore, molta simpatia nel Natale di Sant’Egidio: tutti sono conosciuti, nei regali ognuno riscontra il proprio nome, davvero c’è posto per tutti.

È un immagine di speranza, indica una strada: “non ci rassegniamo al dolore della gente e di popoli interi – dicono Luca, Lorenza e gli altri di Sant’Egidio – lavorando insieme si può fare molto: mille cuori e migliaia di mani sono in grado di sostenere chi cade in difficoltà. Noi siamo concittadini. Ci dobbiamo aiutare. La vita si può affrontare solo insieme”

Al termine, l’arrivo di Babbo Natale. “Un ringraziamento particolare – dicono gli operatori di Sant’Egidio – va a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questa festa straordinaria, un Natale per tutti, l’elenco sarebbe troppo lungo e rischieremmo comunque di dimenticare qualcuno. Vediamo la gioia, perché tanti hanno bisogno di aiuto, ma tutti abbiamo bisogno di aiutare, di dare il nostro contributo ad un futuro. Speriamo che il prossimo sia davvero migliore.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©