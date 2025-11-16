Più forti insieme, convegno del Soroptimist International Club Livorno

Sabato 15 novembre alle ore 9.30, nell’Auditorium G. Kutufà di Villa Henderson Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si è svolto il convegno organizzato dalla Questura di Livorno in collaborazione con il Soroptimist International Club Livorno, dal titolo “Contrasto alla violenza di genere: più forti insieme”, moderato dalla bravissima giornalista Michela Berti de La Nazione alla presenza delle autorità locali e di un nutrito pubblico attento fra cui una classe quinta del Liceo Scientifico Cecioni. Durante il convegno è stata consegnata al Questore Giuseppina Stellino la valigetta kit donata dal Soroptimist International d’Italia a completamento della “Stanza tutta per sé” allestita dal Club di Livorno in Questura nel 2019. Hanno aperto i lavori la vicepresidente della Provincia, prof.ssa Eleonora Agostinelli e la vicesindaca Libera Camici, che hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra i diversi attori del territorio e la necessità di promuovere formazione e informazione a partire dalle scuole. A seguire, sono intervenuti i quattro relatori: il dott. Riccardo Signorelli, dirigente della Squadra Mobile, l’avvocata Francesca Salvadorini, socia Soroptimist, la dott.ssa Rosa Maranto, responsabile del Consultorio e del Codice Rosa, il Procuratore della Repubblica di Livorno dott. Maurizio Agnello. Ognuno ha illustrato con chiarezza e profondità il proprio ambito di lavoro e l’impegno quotidiano dedicato a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza di genere. Molto interessante anche il dibattito successivo che ha coinvolto le studentesse, accompagnate dalla professoressa Maila Villano, le quali hanno posto domande puntuali e stimolanti. La mattinata è proseguita con la consegna, da parte della Presidente del Soroptimist Club Livorno Maria Bacci di Capaci, della Valigetta Kit al questore Giuseppina Stellino: si tratta di un notebook con software autonomo e una ultra-micro telecamera grandangolare, assemblata in una cassa audio. Un dono dell’Unione Italiana pensato per consentire, quando necessario, la raccolta delle testimonianze delle donne in luoghi diversi da quelli istituzionali. Una mattinata intensa, stimolante e molto partecipata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©