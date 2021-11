Pizzicato ad abbandonare rifiuti, scatta la multa

Su indicazione del sindaco, avvisato da alcuni cittadini in transito, intervengono la polizia municipale e gli ispettori ambientali. Ora la rimozione e bonifica dell'area

Dopo aver effettuato una consegna si è fermato con il furgone a scaricare e abbandonare, complice il buio, numerose tipologie di rifiuti in area Levante. Come spiega in un comunicato Aamps su indicazione del sindaco Salvetti, avvisato da alcuni cittadini in transito, sono però intervenuti prontamente la polizia municipale e gli ispettori ambientali di Aamps che hanno individuato l’autore dello scempio comminando una sanzione di 600 € e avviato l’iter di una denuncia penale per reato ambientale.

Aamps ricorda che questa tipologia di reato può essere sottoposta ad un’ammenda con importi che variano da 300 € a 3.000 € se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma che raddoppiano in caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi. Nelle prossime ore gli operatori di Aamps provvederanno alla rimozione dei rifiuti e a bonificare la zona.