Plafond di 10 milioni per le imprese, siglato accordo tra Cna e Castagneto Banca

Da sinistra il direttore commerciale di Castagneto Banca Luigi Ghelardini e il direttore generale di Cna Livorno Dario Talini

Talini, Cna: "Questa è la nostra missione: cercare sempre strumenti di utilità sul mercato per le nostre aziende". I finanziamenti sono destinati alle imprese associate alle Cna di Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto

di Giulia Bellaveglia

Un plafond di 10 milioni di euro. È questo quanto Castagneto Banca 1910 ha messo nuovamente a disposizione, dopo il successo dello scorso anno, per finanziamenti destinati alle imprese associate alle Cna di Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto. Un prodotto per il quale l’istituto bancario assorbirà totalmente i costi della garanzia del fondo centrale e quelli di istruttoria. All’associato spetterà quindi sostenere il solo costo puro del finanziamento con durate che vanno dai 3, ai 5 o ai 7 anni (3 e 5 anni a tasso fisso, 7 a tasso variabile). I tassi, che terranno conto del merito creditizio del cliente richiedente, sono stati ulteriormente ribassati rispetto all’accordo originario, in linea con l’andamento dei tassi di mercato. “Si tratta di finanziamenti – spiega il direttore commerciale di Castagneto Banca Luigi Ghelardini – che la banca mette a disposizione per le realtà associate a Cna e che possiedono delle caratteristiche importanti a livello di economicità. Agevolazioni che non prevedono spese di istruttoria, a totale carico dell’istituto bancario. L’impresa non è quindi costretta a stare dietro a costi importanti, che si sarebbero verificati sfruttando un prodotto non in convenzione, ottenendo anzi un credito a condizioni vantaggiose. Un accordo rinnovato, che ha già ottenuto ottimi risultati nella precedente edizione, e per cui abbiamo messo in atto un ulteriore importante taglio superiore a quello della Bce”. “Abbiamo voluto ribadire – aggiunge il direttore generale di Cna Livorno Dario Talini – uno strumento di utilità per le imprese. Questa è la nostra missione, il nostro lavoro, cercare sempre le migliori condizioni sul mercato per offrire un vantaggio alle aziende. Gli aspetti finanziari per chi deve affrontare questo mondo tutti i giorni sono fondamentali, sia in fasi critiche, sia in momenti di crescita e sviluppo. Cercare le migliori modalità per stare loro vicino, per dar loro strumenti per essere più concorrenziali è il nostro mestiere, quello che facciamo e che continuiamo a fare tutti i giorni”.

