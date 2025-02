(1) Allegati (1) IL REPORT COMPLETO DI LEGAMBIENTE

Pm10, in Toscana solo Livorno in linea con le normative europee in vista del 2030

Il primo cittadino Salvetti: "C'è la soddisfazione anche perché chi è abituato ad autoflagellarsi su questo tema dovrà prendere atto di un quadro che è tra i migliori"

Il Cigno verde ha calcolato che le concentrazioni annuali di Pm10 dovranno calare al 2030 ad Arezzo (-9%), Carrara (-5%), Firenze (-18%), Grosseto (-5%), Lucca (-22%), Massa (-5%), Pisa (-11%), Pistoia (-5%) e Prato (-11%). Passando ai dati sul NO2, spiccano Firenze (-27%), Siena (-23%) e Grosseto (-9%). Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il report completo.

Tra i capoluoghi dunque solo Livorno appare in linea con gli obiettivi al 2030 posti dalla nuova direttiva Ue sui principali inquinanti atmosferici, confermando i dati positivi già emersi la scorsa estate dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), nonostante la necessità di ulteriori progressi sul fronte dell’inquinamento delle navi (da poter affrontare installando sufficienti impianti rinnovabili per alimentare i progetti in corso sul cold ironing delle banchine portuali, come proposto proprio dal circolo Legambiente Livorno).

“Il report presentato da Legambiente – commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti – conferma i dati e l’andamento della città di Livorno che erano emersi mesi fa nell’indagine a livello europeo. C’è la soddisfazione anche perché chi è abituato ad autoflagellarsi su questo tema dovrà prendere atto di un quadro che è tra i migliori. Questo non vuol dire che non continueremo a lavorare su tutti i fronti per migliorare ancora la situazione, guardando con concretezza al tema delle centraline in più per rilevamenti ancora più accurati e alla gestione intelligente delle fonti d’inquinamento che siano auto, fabbriche o navi in porto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©