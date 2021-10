Politica in lutto. Addio a Giuseppe Stagi, “l’ultimo togliattiano”

Il ricordo dell'onorevole Marco Susini: "Ci mancheranno la sua vivace intelligenza e la grande passione civile con la quale si era sempre speso nel corso della sua lunga e impegnata militanza politica

Mediagallery

Giuseppe Stagi (nella foto in pagina tratta dal suo profilo Facebook), conosciutissimo esponente politico e dirigente pubblico livornese, è scomparso nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre all’ospedale Regina Elena di Roma dopo una breve malattia. Aveva 79 anni. Dopo essersi laureato in lettere all’Università di Pisa agli inizi degli anni settanta era stato assunto alla Regione Toscana e, successivamente trasferito alla Amministrazione Provinciale di Livorno ne era poi divenuto dirigente con la responsabilità dell’Ufficio delle risorse umane.

Stagi si era formato politicamente alla Sezione PCI di Fiorentina della quale era stato segretario in giovane età, poi aveva diretto la Commissione Cultura del PCI cittadino. Per molti anni aveva fatto parte della direzione dei Democratici di Sinistra, svolgendo anche l’incarico di responsabile del settore Sanità.

Recentemente aveva aderito ad Art1 MDP. Uomo di grande cultura e appassionato lettore prediligeva il confronto civile e la battaglia delle idee alla politica urlata. Lascia la moglie Rita Mastinu, già docente all’Istituto Magistrale di Livorno e la figlia Federica, informatica. I funerali si svolgeranno a Roma, città nella quale si era trasferito da appena

un mese. “Ci mancheranno la sua vivace intelligenza – ricorda l’onorevole Marco Susini – e la grande passione civile con la quale si era sempre speso nel corso della sua lunga e impegnata militanza politica. Lo chiamavamo affettuosamente l’ultimo togliattiano e cosi ce lo vogliamo ricordare”.