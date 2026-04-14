Polizia, in Goldonetta la celebrazione del 174° anniversario. I premiati

Cerimonia provinciale posticipata per il ricordo della tragedia del Moby Prince. Premiati gli agenti distintisi per meriti di servizio e ribadito il valore del “servire” la comunità

Il 10 aprile 2026 la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia nazionale nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali dello Stato (clicca sulla clip bianca sopra al titolo su sfondo azzurro per consultare tutti i dati, i premiati e le relative motivazioni).

Un appuntamento che ogni anno pone al centro l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nella salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e nel servizio di pubblico soccorso, come sintetizzato dal claim #essercisempre.

In provincia di Livorno, la ricorrenza è stata posticipata a martedì 14 aprile, in concomitanza con il 35° anniversario della strage del traghetto Moby Prince, e si è svolta al teatro La Goldonetta con inizio alle ore 11.

La giornata si è aperta alle 8.30 con una cerimonia nell’Area della Memoria, nel piazzale Caduti e Defunti della Polizia di Stato. Alla presenza del questore Giuseppina Stellino e del prefetto Giancarlo Dionisi, sulle note del Silenzio, sono stati resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona.

Nel corso della celebrazione alla Goldonetta sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Il questore Stellino ha quindi illustrato i risultati dell’ultimo anno di attività della Polizia di Stato nella provincia, soffermandosi sul lavoro svolto dai singoli uffici e sull’impegno nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che sull’utilizzo delle misure di prevenzione come strumenti fondamentali per contrastare i reati.

Al di là dei numeri, è stato ribadito come “servire” la collettività significhi dare concretezza al giuramento di fedeltà alla Repubblica, operando ogni giorno per il bene comune, nel rispetto dei principi costituzionali, della sicurezza e della legalità.

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato distintosi per meriti di servizio, sia in operazioni di polizia giudiziaria sia, in particolare, in interventi

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