Polizia Municipale di Livorno punto di riferimento della Toscana per la formazione sulla Riforma Cartabia

Auditorium “Pamela Ognissanti” pieno per la giornata di studi sulle novità introdotte dalla Riforma Cartabia in relazione alle attività di Polizia Giudiziaria, in particolare sugli aspetti pratico-operativi

Auditorium “Pamela Ognissanti” pieno per la giornata di studi sulle novità introdotte dalla Riforma Cartabia in relazione alle attività di Polizia Giudiziaria, in particolare sugli aspetti pratico-operativi. L’iniziativa è stata organizzata dalla Polizia Municipale di Livorno e dall’Associazione Nazionale ANVU con il patrocinio del Comune di Livorno. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti e il sostituto procuratore di Livorno Massimo Mannucci in rappresentanza del procuratore capo Ettore Squillace Greco che ha recentemente assunto un altro prestigioso incarico a Firenze. A moderare la comandante della Municipale di Livorno Annalisa Maritan, docente l’ex comandante delle polizie municipali di Padova e Arezzo Cino Augusto Cecchini. Oltre alle polizie locali della Toscana il convegno era aperto a tutte le altre forze dell’ordine che concorrono alle attività di polizia giudiziaria. “L’iniziativa – dichiara la comandante Annalisa Maritan – ha fatto registrare una notevole partecipazione da Livorno e da tutta la Toscana, si è trattato di un momento formativo molto utile, in quanto la Riforma Cartabia ci ha richiesto tante modifiche e non solo nella modulistica, risultando fortemente impattante anche sulle attività giornaliere delle forze dell’ordine, basti pensare alle nuove modalità di raccolta delle testimonianze in occasione di incidenti stradali. La grande partecipazione in presenza dimostra come su questo aspetto siamo stati un punto di riferimento per la formazione in Toscana. Ringrazio la Procura di Livorno per aver aderito a questo progetto”.

