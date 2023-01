(1) Allegati (1) IL CALENDARIO

Polizia Municipale, foto e articoli di cronaca nel calendario 2023

Il calendario è scaricabile dal sito del Comune di Livorno. La comandante: "Sempre più spesso la polizia locale è chiamata a fronteggiare complesse situazioni che richiedono diversificate competenze"

La Polizia Municipale anche per il 2023 si è dotata di un proprio calendario, illustrato con foto che ritraggono le varie attività in cui è impegnato quotidianamente il Corpo e corredato da articoli di cronaca che ricostruiscono i fatti con i quali si sono confrontati gli agenti della Polizia Locale nel corso dell’anno che si è appena concluso. “Come dimostrato anche dagli articoli di stampa che quest’anno impreziosiscono la seconda edizione del nostro calendario, la Polizia Locale – afferma Annalisa Maritan comandante della Polizia Municipale di Livorno – è sempre più spesso chiamata a fronteggiare complesse situazioni in ambiti di intervento implicanti diffuse e diversificate competenze. La maggiore specializzazione ha trasformato la vecchia ‘Guardia Comunale’ in un operatore al servizio della legalità, costantemente impegnato a fronteggiare situazioni, fino ad un passato recente, di esclusivo appannaggio delle altre forze dell’ordine. Il tratto distintivo della Polizia Locale continua ad essere il servizio quotidiano a tutela dei bisogni della città. In rappresentanza di tutto il Corpo, e con l’abnegazione che ci contraddistingue, mi pregio di porgere i migliori auguri a tutta la cittadinanza con una breve rassegna di foto che riassumono e simboleggiano il costante impegno profuso in sua difesa”.

Il calendario è scaricabile dal sito del Comune di Livorno (https://www.comune.livorno.it/articolo/polizia-municipale-foto-articoli-cronaca-calendario-2023

Condividi: