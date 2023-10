Porta a Mare. Nuovo “blitz” degli ispettori ambientali

Individuati altri 3 esercenti che conferivano impropriamente i rifiuti. Più nello specifico hanno abbandonato sacchi e cartoni contenenti rifiuti non differenziati sul suolo pubblico in prossimità dei cassonetti a disposizione delle utenze non domestiche

A distanza di un mese dai primi interventi, registrati pochi giorni dopo l’inaugurazione del complesso “Porta a Mare”, ecco che gli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente, in accordo con l’ufficio Ambiente e il servizio SegnalaLI del Comune di Livorno, sono tornati a verificare l’operato degli esercenti di via Edda Fagni e via Primo Levi in merito al corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Pur constatando una condizione genericamente buona, sia nella suddivisione dei materiali sia nel posizionamento dei contenitori dedicati, ecco che sono spuntate 3 attività colte invece in “fallo” a cui, presumibilmente, saranno sollevate le sanzioni in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Più nello specifico hanno abbandonato sacchi e cartoni contenenti rifiuti non differenziati sul suolo pubblico in prossimità dei cassonetti a disposizione delle utenze non domestiche. Al termine delle prime indagini gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire l’area ripristinando le originarie condizioni di decoro.

“I nostri ispettori Ambientali – commenta Giovanna Cepparello, ass. all’Ambiente del Comune di Livorno – realizzano interventi continuativi nelle aree segnalate come critiche sul versante dell’igiene e del decoro urbano. Ciò per assicurarsi che le informative trasmesse alle utenze sul corretto conferimento dei rifiuti risultino effettivamente assimilate. Ci compiacciamo per il fatto che la stragrande maggioranza degli esercenti operi seguendo le giuste modalità ma insisteremo con i controlli fintantoché il rispetto per l’ambiente e per il decoro urbano non verrà garantito da tutti. Colgo l’occasione – aggiunge Cepparello per ringraziare gli agenti della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente per il lavoro scrupoloso che stanno mettendo in campo a garanzia di un miglioramento continuo delle condizioni di igiene decoro di tutto il territorio comunale”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

Condividi: