Porta a Mare su Fb, giovedì terza puntata di Pillole di Fotografia

Continuano gli appuntamenti virtuali sulla pagina Facebook del Consorzio Porta a Mare. Per tutto il periodo del Lockdown il Consorzio ha organizzato degli appuntamenti sulla pagina facebook Porta a Mare – area commerciale per stare vicino ai suoi follower. Anche ora che il lockdown è terminato il Consorzio Porta a Mare continua a starvi vicino con i giovedì delle “Pillole di fotografie”: mini lezioni dedicate al mondo della fotografia digitale. Siamo arrivati al terzo appuntamento: giovedì 11 giugno alle ore 19 la giovane fotografa Elena Bucelli presenterà semplici trucchi per fare delle splendide foto ai gustosi e colorati piatti preparati nelle nostre cucine. Grazie all’esperienza di Elena verrete a conoscenza di piccole importanti nozioni che vi potranno far diventare dei fotografi semi – professionisti utilizzando solo il vostro smartphone. Come ogni giovedì ti aspettiamo alle 19 sulla pagina di Porta a Mare – Area commerciale per partecipare alla LIVE con Elena. Il prossimo ed ultimo appuntamento sarà giovedì 18 giugno. Seguite la pagina www.facebook.com/Porta-a-Mare-area-commerciale e troverai tutti i dettagli delle iniziative! #divertiticonportaamare.