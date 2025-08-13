Porta a porta, alcune modifiche a Ferragosto

Aamps/Retiambiente informa che nella festività di venerdì 15 agosto il servizio di raccolta dei rifiuti sarà realizzato regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri

Aamps/Retiambiente informa che nella festività di venerdì 15 agosto il servizio di raccolta dei rifiuti sarà realizzato regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.

Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord: Il calendario ordinario non prevede raccolte

Area Ardenza – La Rosa: Organico: servizio confermato ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Sant’Jacopo-Marradi: Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Vittoria-Stazione-Zola: Indifferenziato: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Livorno Est: Organico: servizio anticipato alla mattina e solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 07.00 alle 12.00 di giovedì 14/08/2024)

Area Picchianti-Porta a Terra: Il calendario ordinario non prevede raccolte

Livorno Sud: Multimateriale: il servizio è posticipato al giorno venerdì 22 agosto 2025

Area Pentagono: Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 19.30 alle 20.00 di venerdì 15/08/2024)

L’azienda specifica che:

-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nel centro verranno regolarmente vuotate

-le raccolte dedicate agli stabilimenti balneari saranno attive la mattina

-il Centro di raccolta “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi nei giorni 15 e 16 agosto (riapertura prevista lunedì 18 agosto)

-gli uffici amministrativi rimarranno chiusi venerdì 15 agosto e riapriranno lunedì 18 agosto

-il Centro Ambientale Temporaneo non sarà disponibile sabato 16 agosto.

Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni: 800-031.266, [email protected], facebook/instagram/APP (“AAMPS Livorno”).

Condividi:

Riproduzione riservata ©