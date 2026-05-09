Portafoglio smarrito alla Terrazza Mascagni e consegnato allo stand del 5e5 Day

Un gesto di correttezza e senso civico che ha permesso di mettere al sicuro l’oggetto smarrito

È stato ritrovato nelle scorse ore un portafoglio alla Terrazza Mascagni. Chi lo ha rinvenuto ha deciso di consegnarlo allo stand del 5e5 Day, dove attualmente si trova custodito. Il portafoglio, mostrato nella foto da uno dei membri dell’associazione tortai di Cna, potrà essere ritirato direttamente allo stand da parte del proprietario, previa identificazione. Un gesto di correttezza e senso civico che ha permesso di mettere al sicuro l’oggetto smarrito in attesa che il legittimo proprietario possa recuperarlo.

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