Portato via sciame di api in via dell’Ardenza

A darne notizia è stata Anpana sezione di Livorno contattata dai dipendenti della banca. L'associazione ha fatto intervenire gli apicoltori

Portato via uno sciame d’api da una colonna di marmo in via dell’Ardenza dai dipendenti della banca. A darne notizia è stata Anpana sezione di Livorno che sulla propria pagina Fb ha pubblicato anche le foto dell’intervento. “Prima di intervenire – spiega il presidente Franco Fantappiè – abbiamo chiesto i permessi, dopodiché abbiamo contattato gli apicoltori per il recupero e transennato l’area”. Al calar del sole, quando le api sono meno aggressive, gli apicoltori hanno prelevato delicatamente lo sciame mettendolo nell’arnia. Lo sciame è stato poi portato in campagna dove “le api assolveranno il loro meraviglioso e indispensabile lavoro”. Anpana ringrazia i bancari della chiamata, gli apicoltori Sara D’Amato, Stefano Cosimi, Il Grillo e la Margherita, i proprietari e l’amministratore del condominio.