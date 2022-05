Potenziamento della rete idrica a Quercianella

Asa comunica che martedì 31 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12:30 circa, salvo condizioni meteo avverse, i tecnici saranno al lavoro in via dell’Edera a Quercianella per installare due nuove valvole sulla rete idrica che consentiranno di gestire al meglio il flusso idrico nelle condotte in caso di guasti o futuri interventi programmati. Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle vie Benvenuti, dell’Edera, di Lorenzo, del Rosmarino, de Amicis e del Littorale dall’angolo con via de Amicis verso sud. Le utenze interessate dai lavori saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio.

Potranno inoltre verificarsi cali di pressione e/o lievi fenomeni di torbidità nelle zone lato mare rispetto a via del Littorale che andranno a scomparire al termine dei lavori e con il passare delle ore.