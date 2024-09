Pranzo di solidarietà sulla Moby Legacy per Fondazione Meyer

“Tra cielo e Mare” è in programma domenica 20 ottobre dalle 11.30 a bordo della nave. Il ricavato sarà completamente devoluto in beneficenza alla fondazione per sostenere il loro fondamentale lavoro di ricerca. L'iniziativa è organizzata dal quotidiano Il Tirreno e Moby in collaborazione con Confcommercio Provincia di Livorno, Fondazione Meyer, Ligabue since 1919, Fisar – delegazione Livorno e Le Due Valli

di Francesca Mazzanti

Domenica 20 ottobre, dalle 11.30, a bordo della Moby Legacy si terrà l’evento di solidarietà per la Fondazione Meyer. “Siamo onorati – afferma Alessandro Benedetti della Fondazione – di essere i beneficiari di un’iniziativa come questa che coniuga qualità e bellezza e che permette a un ospedale pubblico di lavorare meglio e più rapidamente, valorizzando il lavoro di ricerca fondamentale per il progresso della medicina”. “Tra cielo e Mare” è il nome di questa nuova iniziativa organizzata dal quotidiano Il Tirreno e Moby in collaborazione con Confcommercio Provincia di Livorno, Fondazione Meyer, Ligabue since 1919, Fisar – delegazione Livorno e Le Due Valli. Domenica 20 ottobre Moby Legacy, uno dei più grandi e prestigiosi traghetti del mondo, attraccherà al porto di Livorno per ospitare il pranzo di Gala organizzato dal critico gastronomico Claudio Mollo che spiega: “Questo pranzo sarà il risultato di una collaborazione tra 11 chef di altissimo livello sia stellati che nuovi talenti emergenti di fama già consolidata. Non è stato facile creare questa collaborazione, lo scopo non è rimanere radicati troppo nella cucina livornese tradizionale ma dar vita ad una cucina creativa con qualche pennellata di Livorno”. L’esperienza sarà riservata a circa 100 persone che oltre ad avere l’occasione di partecipare ad un evento esclusivo. Il ricavato sarà completamente devoluto in beneficenza per sostenere il fondamentale lavoro di ricerca della Fondazione. Per partecipare è necessario compilare una richiesta di adesione direttamente sul sito della Fondazione Meyer. Il direttore Generale di Tirrenia – CIN Simone Ferretti: “L’ospedale fiorentino è un’eccellenza sanitaria pediatrica non solo in toscana ma riconosciuta a livello europeo. E’ per noi un onore, quindi, poter contribuire”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©