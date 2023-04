Premiata Monica, prima donna a circumnavigare la Capraia a nuoto

L'impresa della donna, originaria di Pavia, per papà e zia scomparsi: "Ho voluto ricordarli mettendo a disposizione le mie bracciate a favore di chi ha bisogno di un aiuto concreto e l’ho fatto scegliendo di promuovere le attività di Abbracciamoli"

di Giulia Bellaveglia

Monica Cordano vince il premio della Lega Navale – Delegazione di Capraia Isola per aver compiuto un’impresa a dir poco eroica: circumnavigare l’isola a nuoto. Un percorso di circa 20 chilometri, concluso lo scorso 8 ottobre in 7 ore e 14 minuti, che Cordano ha realizzato per due motivazioni precise. “L’idea del periplo di Capraia – racconta l’atleta – è nata da un pensiero in memoria di mio papà e di mia zia, venuti a mancare ormai molti anni fa. Ho voluto ricordarli mettendo a disposizione le mie bracciate a favore di chi ha bisogno di un aiuto concreto e l’ho fatto scegliendo di promuovere le attività di Abbracciamoli, associazione che si occupa di bambini affetti da leucemia. Il primissimo ricordo che ho sono il mare azzurro e i pesci, c’erano tratti in cui mi sembrava di nuotare in un acquario, ma ricordo bene anche la fatica, soprattutto nel cambio di direzione dove c’erano molte correnti contrarie. Quindi sicuramente tanto tanto sacrificio, ma anche tanta soddisfazione. L’isola di Capraia è stata scelta in accordo con l’ente e anche perché nessuna donna aveva ancora compiuto questa impresa a nuoto, quindi mi sono convinta ad accettare la sfida, nonostante si tratti un mare spesso agitato e caratterizzato da una massiccia presenza di meduse”. La sportiva, originaria di Pavia, ha ricevuto il premio, negli spazi del Circolo ufficiali Accademia Navale e di fronte ad una vasta platea tra amici ed istituzioni, giovedì 6 aprile in occasione della Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace dell’Assemblea generale Onu. “Un gesto nobile – aggiunge il presidente della Delegazione Sergio Canigiani – Siamo sempre a disposizione per organizzare iniziative che possano aiutare i bambini”. L’evento è stato anche l’occasione per presentare i prossimi appuntamenti in programma: la 21esima edizione della veleggiata Minigiraglia – Trofeo Paolo Manca in programma per il 5, 6 e 7 maggio e la traversata Corsica – Capraia in staffetta prevista dal 1° al 4 giugno e sempre a scopo benefico.

