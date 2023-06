Premiati all’Enriques 14 studenti vincitori della borsa di studio di Intercultura

I vincitori sono Silvia, Matilde, Marco, Giulia, Anna, Anna, Luca, Sara, Livia, Gayatri, Ludovica, Anna, Tommaso e Nina. Il dirigente dell'Enriques: "Quando ci è arrivata la proposta di accogliere nella nostra aula magna questa premiazione siamo rimasti contenti ed onorati, avendo come scuola tantissimi alunni che vi partecipano"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per la cerimonia di premiazione di 14 studenti della provincia di Livorno vincitori della borsa di studio promossa dal Centro locale di Intercultura di Livorno. “La nostra – spiega la presidente Beatrice Di Meglio – è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro presente a livello nazionale. L’obiettivo è offrire la possibilità a giovani alunni, con particolare riferimento a coloro che frequentano la quarta superiore, di trascorrere un periodo all’estero, in tutti e 5 i continenti, per un tempo compreso tra un mese oppure un intero anno scolastico. Nell’arco del progetto i ragazzi vengono inseriti in una famiglia e frequentano la scuola locale”. “Un’esperienza straordinaria – aggiunge Ersilio Castorina, dirigente scolastico del Liceo Enriques, che ha ospitato l’evento – che nel nostro piccolo, cerchiamo di far raggiungere a più studenti possibile. Quando ci è arrivata la proposta di accogliere nella nostra aula magna questa premiazione siamo rimasti contenti ed onorati, avendo come scuola tantissimi alunni che vi partecipano”. Tra i presenti ci sono due studentesse reduci dalla bella avventura. “Sono stata tre mesi in Belgio – racconta Margherita Gatta – e questa storia mi ha completamente cambiato la vita. Mi sono trovata benissimo, ho imparato una nuova lingua e ho conosciuto tantissime persone che oggi sono fondamentali nella mia vita”. “Io invece – spiega Teresa Barsanti – ho fatto un programma semestrale in Australia, Tasmania. Un periodo di grande crescita personale, soprattutto perché ho potuto comprendere come il mondo diventi più piccolo dopo un’esperienza del genere”. Questi i nomi dei 14 ragazzi che hanno ricevuto un diploma ed una maglietta come simbolo di buon auspicio per la nuova avventura: Silvia Battiato (Enriques), Matilde Calvi (Carducci – Volta – Pacinotti), Marco Cortonesi (Enriques), Giulia Dazzi (Cecioni), Anna Falagiani (Galilei), Anna Giribaldi (Cecioni), Luca Musolino (Enriques), Sara Paolini (Enriques), Livia Politi (Fermi), Gayatri Re (Foresi), Ludovica Squarcini (Niccolini – Palli), Anna Tamberi (Carducci – Volta – Pacinotti), Tommaso Vagli (Fermi) e Nina Verucci (Cecioni).

