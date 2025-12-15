Premiati con una pergamena i dipendenti comunali andati in pensione nel 2025
Ringraziamo tutti quanti per la disponibilità, rispetto all'elenco alcuni pensionati stamattina erano assenti
Salvetti: "È uno degli appuntamenti che ci accompagnano dal 2019"
Premiati stamattina con una pergamena i nuovi pensionati comunali. Il sindaco Salvetti: “È uno degli appuntamenti che ci accompagnano dal 2019. E’ bello accogliere i nuovi arrivati e lo è altrettanto salutare chi inizia una nuova vita. Molti di loro avrebbero lavorato anche un altro paio d’anni. Evidentemente siamo riusciti a creare un clima sereno e costruttivo all’interno della amministrazione ed è questo l’aspetto più gratificante per un sindaco”. L’assessora Viola Ferroni: “La vostra esperienza ha fatto la differenza nell’accogliere e inserire i giovani colleghi. Auspico che tutto quello che avete potuto imparare in questi anni trovi uno sbocco pubblico in città”. L’elenco completo dei pensionati: Alessandra Alonzi, Fabrizio Baraglia, Donatella Biliotti, Mirco Branchetti, Giovanni Briguglio, Letizia Carmignani, Alberto Ceccanti, Fabio Cerini, Gloria Cignoni, Alessandro Cioli, Stefania Coltelli, Sveno Galgani, Marco Landi, Liana Lepri, Marcello Lotti, Lucia Macchia, Alessandro Mancini, Rossella Molesti, Monica Moschei, Roberto Paparella, Laura Papini, Giuseppe Pucini, Annamaria Sammartino, Giovanna Solinas, Antonella Taglioli, Maurizio Tolari, Roberto Trastullo, Patrizia Vannozzi.
