Premiati dal sindaco 128 centisti

Al Teatro Goldoni si è svolta la tradizionale cerimonia di premiazione: quest'anno sono stati 128 (82 femmine e 46 maschi) di cui 29 con lode. Il sindaco: "Premiamo l’impegno, il talento, il futuro migliore di questa città e della società. Ricordo che parliamo di ragazzi e ragazze che hanno affrontato un periodo difficile come quello della pandemia. Non possiamo che essere orgogliosi di premiare loro e le loro famiglie”

di Giulia Bellaveglia

Torna, anche per il 2024 e sempre al Teatro Goldoni, la tradizionale cerimonia di premiazione dei “centisti”, gli studenti che nell’ultimo esame di maturità hanno ottenuto la votazione di 100 o di 100 e lode. Ben 128 (82 femmine e 46 maschi) coloro che hanno raggiunto l’eccellenza, di cui 29 con lode. “Uno degli eventi a cui tengo di più – commenta il sindaco Luca Salvetti -, perché è uno tra i momenti più belli e coinvolgenti ideati da questa amministrazione”. “Una bella iniziativa – aggiunge la neo provveditrice scolastica Cristina Grieco – perché oggi premiamo l’impegno, il talento, il futuro migliore di questa città e della società. Ricordo che parliamo di ragazzi che hanno affrontato un periodo difficile come quello della pandemia. Non possiamo che essere orgogliosi di premiare loro e le loro famiglie”. Questo l’elenco completo: Marta Albano, Marco Alberelli, Emma Angerer, Antonio Argiolas, Alessandra Avram, Gabriele Balbo, Nicola Balestri, Matteo Barca, Eva Barsacchi, Andrea Barsotti, Mattia Bartolini, Filippo Battini, Greta Bellini, Filippo Benvenuti, Carlotta Bertini (con lode), Giulia Boggiano, Sara Borin, Emma Burchianti, Sara Caradonna, Monica Carboni, Giulia Carlesi, Daniele Carlotti, Lucrezia Carmassi (con lode), Anna Carnemolla, Rachele Caroti, Leonardo Carpentiere (con lode), Andrea Carracoi, Rachele Caruccio, Miriam Flaminia Cassarino, Alice Catastini, Giacomo Cedolini, Benedetta Chifari, Alessandra Chimenti, Carolina Costa, Giulia Dazzi, Diletta De Spirito, Sara Del Gratta (con lode), Elisa Del Greco, Samuele Del Mastio (con lode), Sofia Delfino, Melanie Di Tizio, Sara Dini, Patrizia Faccin, Lorenzo Fantozzi (con lode), Leonardo Fastame, Jacopo Ferretti, Mario Christian Flagiello, Margherita Gatta, Irene Giacalone, Cristiano Golfarini, Marco Gori, Alessandro Greco, Rubens Grossi, Matteo Guerrieri, Rao Saad Haris, Azzurra Incrocci, Alea Lenzi, Carolina Lenzi, Giorgio Lippi, Chiara Longobardi, Greta Lonzi, Giacomo Lubrano, Elisa Luzzi, Chiara Mancini, Matilde Mancini (con lode), Francesca Mancino (con lode), Valentina Mandolfo (con lode), Leonardo Manetti (con lode), Alice Manzi (con lode), Emma Marchetti, Arianna Marchini, Enrico Melis, Diego Menicagli, Alice Menichetti, Cosimo Meschi, Marta Migliaccio, Manuele Miniati, Enrico Moroni (con lode), Giuseppe Morra (con lode), Sofia Morreale, Emanuele Nannetti, Lidia Nannetti (con lode), Camilla Nassi, Alessandro Nicastro, Massimo Nicastro, Miriam Nigro (con lode), Azzurra Pagani, Agnese Panciatici, Giulia Papini, Alice Parisi, Eleonora Parlanti, Nicola Passerini, Damiano Peruginelli, Melissa Petracchi, Noemi Petti, Agata Piccini, Federica Piccini (con lode), Emma Poli, Lorenzo Porciello, Alyssa Rappa, Giorgia Renucci (con lode), Alessandro Repetti (con lode), Giulia Ricci (con lode), Diego Rofi (con lode), Claudia Rossi, Elia Rossi, Simone Rotondo, Leonardo Julien Claude Royer, Carolina Sabella, Claudia Sacco Proila, Viola Salvatici (con lode), Gianluca Santini (con lode), Giorgia Sartorio, Martina Scannapieco (con lode), Sveva Sciacol, Nicola Alessandro Serraglini, Arianna Signorini, Rebecca Silva, Aurora Silvestri, Anna Simoncini (con lode), Elisa Tacchetto, Lisa Tang (con lode), Martina Ticciati, Luigi Francesco Tortora, Sara Turbati, Emma Urgese (con lode), Margherita Voliani (con lode) e Sara Zuffogrosso.

