Premio Mercurio 50&Più Toscana: 5 candidati livornesi ricevono l’onorificenza

A ricevere la targa con il dio alato Mercurio: Danilo Avelardi, gioielliere, Giovanni Busiello, volontario Capo Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Francesco Farneti, Farmacista, Glauco Magini, medico specialista in cardiologia (in pensione), Ivo Raffaelli, fotografo

Saranno fra i protagonisti della quarta edizione del premio istituito da 50&Più, l’associazione regionale di ultracinquantenni aderente a Confcommercio, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca. Quarantasette, provenienti da tutte le province toscane, gli operatori che riceveranno la targa con il dio alato. A premiarli ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini e il presidente 50&Più Toscana Antonio Fanucchi. Interverranno per la 50&Più nazionale il segretario nazionale 50&Più Gabriele Sampaolo e per Confcommercio Toscana il presidente Aldo Cursano.

Ci saranno anche cinque operatori della provincia di Livorno fra i 47 premiati provenienti da tutta la regione che sabato 11 novembre, alle ore 10,30 riceveranno a Lucca, nell’Auditorium della Chiesa di San Francesco, il Premio Mercurio 50&Più Toscana.

L’onorificenza è stata istituita a livello regionale da 50&Più Toscana, l’associazione di ultracinquantenni del sistema Confcommercio. L’edizione 2023 del premio, la quarta, gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca.

La cerimonia, che si aprirà con i saluti del presidente di 50&Più Toscana Antonio Fanucchi, vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini, del presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini e del presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. Interverrà per la 50&Più nazionale il segretario nazionale Gabriele Sampaolo.

A ricevere la targa con il dio alato Mercurio, messaggero degli dei e protettore del commercio, dei viaggiatori, dell’ eloquenza, dell’atletica, delle trasformazioni di ogni tipo, della velocità, della destrezza e della farmacia, arriveranno a Lucca dalla provincia di Livorno Danilo Avelardi, gioielliere, Giovanni Busiello, volontario Capo Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Francesco Farneti, Farmacista, Glauco Magini, medico specialista in cardiologia (in pensione), Ivo Raffaelli, fotografo.

“Domenica premiamo volti noti del nostro territorio, storie professionali importanti delle quali siamo orgogliosi – spiega Loretta Raffaelli, presidente provinciale 50&Più di Livorno – ma anche storie di vita vissuta ispirandosi a principi e valori sani. Il loro impegno di tanti anni, profuso in un dignitosissimo silenzio, rappresenta un’altissima espressione di coesione sociale per la nostra provincia e un esempio per tutti i giovani. Meriti che 50&Più intende appunto valorizzare con il Premio Mercurio Toscana, che ogni due anni viene attribuito a coloro che si sono distinti sul territorio regionale nel settore del commercio, turismo e dei servizi, volontariato o in ambito sportivo, farmaceutico, insegnamento scolastico, scrittura e poesia”.

Chi siamo – 50&Più, Associazione di ultracinquantenni aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la tutela dei propri soci e il riconoscimento degli over 50 come risorsa, promuovendone il ruolo sociale. Forte di 330 mila iscritti, è interlocutrice qualificata degli organi politico-istituzionali del Paese in materia previdenziale e sociale. È diffusa su tutto il territorio nazionale e conta anche 26 sedi in 10 paesi del mondo.

www.50epiu.it

Condividi: