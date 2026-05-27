Prende forma (e colore) la pedonalizzazione di piazza Garibaldi

E' iniziato il floor painting dell’area a “ferro di cavallo” che circonda la piazza dove Tellas realizzerà grandi fiori e piante provenienti da diverse parti del mondo. Il 6 giugno l'inaugurazione del progetto artistico curato da MuraLi

Questa mattina sono iniziati i lavori di floor painting in piazza Garibaldi con lo street artist Tellas impegnato nella prima fase di colorazione dell’asfalto nell’area a “ferro di cavallo” che circonda la piazza. Curato da MuraLi, l’intervento artistico rientra nel progetto di riqualificazione che porterà alla pedonalizzazione della strada. L’opera si chiamerà Giardino dei Popoli e prevede la realizzazione di grandi fiori, piante e elementi botanici provenienti da diverse parti del mondo, simbolo delle comunità che vivono a Livorno. A realizzarla è appunto Tellas, artista sardo noto per il suo linguaggio legato alla natura e ai paesaggi organici. L’inaugurazione è prevista il 6 giugno con un evento pubblico.

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