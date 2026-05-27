Prende forma (e colore) la pedonalizzazione di piazza Garibaldi
E' iniziato il floor painting dell’area a “ferro di cavallo” che circonda la piazza dove Tellas realizzerà grandi fiori e piante provenienti da diverse parti del mondo. Il 6 giugno l'inaugurazione del progetto artistico curato da MuraLi
Questa mattina sono iniziati i lavori di floor painting in piazza Garibaldi con lo street artist Tellas impegnato nella prima fase di colorazione dell’asfalto nell’area a “ferro di cavallo” che circonda la piazza. Curato da MuraLi, l’intervento artistico rientra nel progetto di riqualificazione che porterà alla pedonalizzazione della strada. L’opera si chiamerà Giardino dei Popoli e prevede la realizzazione di grandi fiori, piante e elementi botanici provenienti da diverse parti del mondo, simbolo delle comunità che vivono a Livorno. A realizzarla è appunto Tellas, artista sardo noto per il suo linguaggio legato alla natura e ai paesaggi organici. L’inaugurazione è prevista il 6 giugno con un evento pubblico.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.