Presentate dalla Provincia le iniziative di “Pari passo” a favore della cittadinanza di genere

Il percorso, finanziato da Regione Toscana nell'ambito della legge 16/2009 per un totale di 550mila euro, consentirà all'ente di realizzare bilanci di genere negli enti pubblici e attività varie sul tema negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Presente alla conferenza l'assessora regionale Nardini

di Giulia Bellaveglia

Presentato il progetto “Pari passo” relativo alle azioni della Provincia di Livorno a favore della cittadinanza di genere finanziate da Regione Toscana nell’ambito della legge 16/2009 per un totale di 550mila euro. “Le iniziative – spiega la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – saranno legate ai due binari su cui è incardinato il bando: i bilanci di genere, per cui noi e numerosi Comuni, tra cui Livorno, Collesalvetti, Cecina e Castagneto che hanno già aderito potranno mettere in atto un piano triennale di formazione del personale degli enti pubblici che si trasformi col tempo in un modus operandi costante, e le scuole per le quali gli istituti superiori e i comprensivi di ordine inferiore avranno la possibilità di promuovere attività legate a più settori, storici, scientifici o di partecipazione della cittadinanza attiva, nell’ottica di poter formare i ragazzi e gli insegnanti in modo permanente”. A commentare l’iniziativa anche l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini. “Un percorso importante – dice – il secondo di questa legislatura. Un’azione che consente di promuovere la cultura del rispetto di tutte le differenze. Regione Toscana è stata un’apripista su questi temi nel panorama nazionale, ma nell’ultimo scorcio della precedente legislatura, a causa di difficoltà di bilancio, questa legge non aveva più visto un finanziamento: i fondi erano prima diminuiti e poi azzerati. Ci eravamo presi l’impegno di andarla a finanziare nuovamente e così abbiamo fatto. Siamo partiti nel 2022 con un prodotto sperimentale di 800mila euro, residui della vecchia programmazione del fondo sociale europeo. Oggi, siamo riusciti a mantenere anche l’impegno di rendere strutturale questo finanziamento, attraverso un bando triennale con una dotazione economica molto più cospicua del precedente. Una grande opportunità per i territori, sia per quanto riguarda la redazione dei bilanci che i percorsi di sensibilizzazione da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado”.

