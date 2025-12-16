Presentati i 12 nuovi dipendenti comunali assunti nel 2025

Salvetti: "Negli ultimi cinque anni il Comune ha assunto oltre 630 persone, riportando l’organico a un livello adeguato per una città di 153 mila abitanti e abbassando l’età media da 58 a 52 anni"

di Martina Romeo

Salvetti: “Il saluto ai nuovi dipendenti è collegato a quello del giorno prima dedicato ai pensionamenti. Negli ultimi cinque anni il Comune ha assunto oltre 630 persone, riportando l’organico a un livello adeguato per una città di 153 mila abitanti e abbassando l’età media da 58 a 52 anni. L’ingresso di 12 nuovi lavoratori rafforza la qualità dei servizi ai cittadini. Ai nuovi assunti rivolgo un augurio di buon lavoro. La nostra porta è sempre aperta e a disposizione se dovessero esserci problematiche da affrontare”. L’assessora Ferroni: “Le nuove assunzioni sono il risultato di una combinazione di concorsi e procedure di mobilità. L’augurio che vi faccio è che davvero possiate sviluppare al meglio la vostra crescita sia dal punto di vista professionale e personale”.

I nomi e i profili dei neo assunti: Veronica Antenori (Socio pedagogico); Elena Bianchi (Vigilanza); Cinzia Caciagli (Educatore serv. educativo scol. CI); David Campbell (Amministrativo); Angela Cappelli (Educatore serv. educativo scol. CI); Nicolò Cecioni (Amministrativo); Marina Di Chiara (Amministrativo); Francesco Giovannini (Vigilanza); Francesco Piras (Amministrativo); Simone Pratesi (Vigilanza); Francesco Sorrentino (Vigilanza); Greta Vincis (Vigilanza)

