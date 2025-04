Presentati i commissari capo Nasca e Sbordone e il vice questore aggiunto Signorelli

Gabriele Nasca, livornese di 33 anni, guida la squadra volanti di Livorno e Riccardo Signorelli la squadra mobile di Livorno (Sbordone assegnato a Piombino). Ai neo commissari e al vice questore l’augurio di una splendida carriera piena di soddisfazioni da parte del questore Stellino e del dirigente Castiglione

Gabriele Nasca e Luca Sbordone sono stati nominati commissari capo dopo il superamento del tirocinio operativo. Il commissario capo Nasca è nato a Livorno 33 anni fa e nel 2018 si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze conseguendo un Master alla Luiss di Roma in “Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato”. Come precedenti esperienze lavorative ha prestato servizio alla Direzione Sistemi Informativi del Comune di Firenze come istruttore direttivo amministrativo. Dopo il tirocinio operativo proseguirà il proprio impegno assumendo formalmente la dirigenza dell’UPGSP della Questura di Livorno. Il commissario capo Sbordone, nato a Napoli 28 anni fa, al termine del tirocinio operativo, prende la guida del Commissariato distaccato di Piombino, risultando il più giovane Dirigente di Commissariato d’Italia. Laureato con lode in giurisprudenza nel 2020 all’Università di Napoli “Federico II”, dopo aver completato gli studi ha svolto il tirocinio formativo al Tribunale di Torre Annunziata dove ha maturato esperienze nel campo penale, conseguendo altresì un diploma di specializzazione in Diritto penale minorile. Nel settembre del 2023 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2023, dopo aver vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia, al termine della quale, è stato assegnato nell’agosto del 2024 alla Questura di Livorno dove ha svolto il tirocinio operativo al Commissariato di Piombino. Appassionato di geopolitica, relazioni internazionali e sport, Sbordone vanta anche esperienze calcistiche, avendo militato in squadre di serie D e dell’Eccellenza campana. Ai neo commissari diamo l’augurio di una splendida carriera piena di soddisfazioni. La Questura di Livorno ha poi presentato il vice questore aggiunto Signorelli, alla guida della Squadra Mobile labronica, che ha preso il posto del Dott. Giuseppe LoDeserto trasferito a Latina. Laureato in giurisprudenza nel 2009, per due anni ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso l’Università di Firenze, conseguendone il relativo diploma nel 2011 e superando l’esame di Stato per l’esercizio della professione forense nel dicembre 2012. Dal 2013, dopo aver vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia, al termine della quale, è stato assegnato nel gennaio del 2015, alla Questura di Nuoro, per essere, nel marzo successivo, nominato dirigente del Commissariato distaccato di Tortoli, incarico che ha ricoperto fino all’aprile 2019. Dall’aprile 2019 al maggio 2020 ha diretto il Commissariato di Adria, in provincia di Rovigo, dopo di che è stato assegnato alla Questura di Siena con l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, ruolo ricoperto fino all’attuale trasferimento come Dirigente della Squadra Mobile di Livorno. Signorelli alla questura di Siena ha coordinato diverse indagini, occupandosi del problema della devianza giovanile sia nel contrasto al fenomeno del bullismo nelle scuole che a gruppi di minori dediti alla commissione di rapine, furti, e lesioni. Ha inoltre maturato esperienza sulla lotta allo spaccio di stupefacenti conducendo indagini che hanno portato a numerosi arresti e sequestri di ingenti quantitativi di cocaina in più occasioni. A Riccardo Signorelli vanno gli auguri del Questore Stellino che ha accolto il collega negli uffici di via della Banca raccomandando particolare attenzione nel proseguire il contrasto ai reati di criminalità diffusa e predatoria per garantire sempre maggiori standard di sicurezza alla cittadinanza.

